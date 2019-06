La Uafa al fianco dei procuratori bocciati dalla nuova procedura

calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) È finito il primo turno di questaper diventare agente sportivo e i dati parlano da soli: degli oltre 881sportivi iscritti durante la deregulation, oggi solo in 8 sono risultati idonei, vale a dire meno dell’1% dei partecipanti. L’iter difficile e tortuoso prevede 2 prove davanti al CONI, uno scritto e una prova orale, e un esame presso la FIGC. Alessio Sundas, presidente della, dà piena solidarietà a tutti coloro che non sono passati e che da luglio non potranno più lavorare licenziando i propri dipendenti e chiudendo le partite Iva. “Latutela i diritti di tutti coloro che si iscriveranno e insieme andremo davanti alle Istituzioni per chiedere ciò che ci spetta di diritto: lavorare!” Lasi è già mossa nei giorni scorsi per incontrare i principali sindacati CGIL, CISL e UIL ma non solo. Sono stati contatti ...