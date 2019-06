Celeste | il DLC gratuito Chapter 9 includerà oltre 100 livelli

eurogamer

(Di domenica 2 giugno 2019) Matt Thorson, il creatore di, ha annunciato novità in merito al DLC9.Come riporta Dualshockers, Thorson ha promesso su Twitter che l'add-on100. Considerando l'elevato tasso di sfida del gioco principale, il DLC probabilmente sarà in grado di dare del filo da torcere anche ai giocatori più abili, incrementando sensibilmente la longevità complessiva dell'opera. Tuttavia, per il momento il9 dinon ha ancora una data di uscita. In un secondo tweet, Thorson ha spiegato che durante lo sviluppo le dimensioni del progetto sono cresciute notevolmente al punto che le tempistiche interne decise dal team non sono mai state rispettate. Per questo motivo la data di pubblicazione verrà annunciata solo quando gli sviluppatori saranno sicuri di poterla rispettare al 100%.Leggi altro...

Eurogamer_it : Il nuovo DLC gratuito di #Celeste includerà oltre 100 nuovi livelli - naturalborngame : Celeste, annunciato un nuovo DLC - Multiplayerit : Celeste: il DLC Chapter 9 includerà oltre 100 livelli, uscita ancora non annunciata -