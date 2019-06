Brindisi | in fuga con un chilo di cocaina e 50mila euro in contanti | coppia arrestata

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) La Guardia di Finanza diieri sera ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unaresidente a Oria. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, i due si trovavano a bordo della loro automobile, una Bmw, quando hanno incontrato sulla loro strada un posto di blocco delle Fiamme Gialle. I militari hanno quindi intimato l'alt al veicolo, che però ha accelerato bruscamente, continuando la sua corsa e colpendo anche alcune auto parcheggiate sulla strada. A questo punto alla pattuglia non è rimasto altro da fare se non inseguire i fuggitivi, anche per capire il motivo per cui i due stavano scappando. Per Pierluigi Chionna, 40 anni, e per la convivente, Concetta Di Summa, 49enne, non si è messa affatto bene. I finanzieri hanno scoperto all'interno della vettura, in una borsa, un involucro didal peso di ungrammo. A casa armi da fuoco e ...

