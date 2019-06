Schiaffo al sovranista Bannon Non avrà la Certosa di Trisulti

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Diana Alfieri Il ministro dei Beni culturali revoca la la concessione all'ex braccio destro di Trump. Il governo: atto dovuto Diana Alfieri Per qualcuno una vittoria della legalità, per altri semplicemente un atto dovuto. Fatto sta che il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli sta per togliere ladia Steve, il politologo americano già braccio destro di Donald Trump che vorrebbe creare nelladel frusinate la scuola internazionale del sovranismo. «A seguito degli esiti dell'attività ispettiva condotta e del conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana fa dal Mibac - spiega un comunicato del ministero - ha richiesto al segretario generale di dare impulso alla Direzione Generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell'amministrazione rispetto alle rilevate ...

MatthewAndrew93 : RT @carloalberto: Il #TG2 diffidato per violazione delle norme della campagna elettorale. La vergognosa propaganda sovranista pagata con le… - chiarachiara75 : RT @carloalberto: Il #TG2 diffidato per violazione delle norme della campagna elettorale. La vergognosa propaganda sovranista pagata con le… - Volareinsieme3 : RT @carloalberto: Il #TG2 diffidato per violazione delle norme della campagna elettorale. La vergognosa propaganda sovranista pagata con le… -