Sacchi | “De Laurentiis uno dei migliori presidenti in Italia Vincere con i debiti è come

(Di sabato 1 giugno 2019) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ieri, Arrigoha espresso tutta la sua stima per Aurelio De. L’ex storico allenatore del Milan e della Nazionale, uno dei tecnici che ha vinto di più, ha definito il presidente: “uno deid’”. Le sue dichiarazioni (oggi sul Corriere dello Sport) sembrano abbastanza polemiche rispetto alla Juventus, a leggere tra le righe: “Il calciono non si risolleva con un giocatore: nel calcio non ci siamo aggiornati. Credo, invece, che il Napoli sia una delle poche società ad essersi aggiornate”. Di Deelogia la capacità di tenere i conti in ordine: “gestisce bene:con icomprare le partite. Il Napoli ha vinto soltanto nel periodo di Maradona, però gioca bene e lo ha fatto anche quest’anno. Magari con poca continuità”è intervenuto anche sulla scelta di Ancelotti di festeggiare il ...

