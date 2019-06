Rocketman | Elthon John tra genio | lustrini e fragilità

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Serena Nannelli Un'opera piuttosto didascalica, vivificata da ispirate e scintillanti parti musicali. Ottimo l'attore protagonista ma sono lontane le emozioni destate da "Bohemian Rapsody". Presentato all'ultimo Festival di Cannes, "" racconta di come il timido pianista prodigio Reginald Dwight divenne Elton Hercules, rockstar multimilionaria. Il film si concentra sugli esordi esplosivi del cantante e sugli anni difficili che li seguirono, prendendo il via proprio dal celebre ricovero in rehab, all'inizio degli anni '90. Con l'escamotage narrativo di una seduta con gli alcolisti anonimi, si fa ripercorrere al protagonista come e quando sia nata la sua condotta sopra le righe. Di questo viaggio a ritroso è regista Dexter Fletcher, noto per aver portato a conclusione "Bohemian Rapsody" dopo il licenziamento di Bryan Singer. Purtroppo l'impatto emotivo e viscerale ...

