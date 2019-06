Per Papa, 110mila fedeli sotto pioggia

matteosalvinimi : Sono io a ringraziare questo papà che, nonostante la situazione, ha avuto la gentilezza e trovato il tempo di chiam… - Rvaticanaitalia : Prima di lasciare il Vaticano per la #Romania , a Casa Santa Marta, il Papa ha salutato un gruppo di 15 senzatetto… - vaticannews_it : 'Ritrovarsi nel segno della fraternità del sangue per continuare a camminare insieme con la forza della memoria del… -

Sonole persone che, da orela, sono accorse per la messa diFrancesco al santuario mariano di Sumuleu Ciuc,in Transilvania Questo luogo,per la minoranza ungherese significa l'unità cristiana. Qui convivono oltre che due popolazioni,romene e ungheresi, due religioni: cristiana e ortodossa e non sempre pacificamente. Per le cattive condizioni del tempo, la cerimonia inizia in ritardo e ilarriverà in auto e non in elicottero.Il,in questi 3 giorni,girerà tutta la Romania per incontrare varie comunità.(Di sabato 1 giugno 2019)