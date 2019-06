Morte Reyes | il saluto di Fabio Capello

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019)– “Una brutta notizia. A lui mi legano tanti ricordi e c’e’ tanta amarezza”. Sono le dichiarazioni diche piange la scomparsa di Jose’ Antoniodopo un incidente stradale, il tecnico ricorda il momento al Real Madrid. “Fu molto importante per me – ricorda a Sky – Lo avevamo preso dall’Arsenal e nell’ultima mia partita fu fondamentale: eravamo sotto 1-0 col Maiorca e lui segno’ due reti. Era un ragazzo andaluso molto simpatico, allegro, attaccato alle tradizioni, veniva da una famiglia gitana. Ma sul campo era un ottimo giocatore”. In quel Real c’era ancheCannavaro che omaggiasu Twitter: “Riposa in pace amico. Un brutto colpo per tutti quelli che abbiamo condiviso con te grandi momenti. Ciao campione”. CalcioWeb, le ultime notizie e gli ...

