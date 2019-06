I look delle star di «Big Little Lies 2» alla première di New York

vanityfair

(Di sabato 1 giugno 2019) Nicole Kidman in Michael KorsMichael KorsReese Witherspoon in Elie SaabElie SaabShailene Woodley in Christian DiorChristian DiorZoë Kravitz in Saint LaurentSaint LaurentLaura Dern in Saint LaurentMeryl Streep in Oscar de la RentaOrmai mancano una manciata di giorni al ritorno di Big, unaserie televisive più acclamate degli ultimi anni su HBO: il 6 giugno infatti, sul canale americano, le vicendesignore di Monterey interpretate da Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, Nicole Kidman e la nuova arrivata, l’attesissima Meryl Streep, riprenderanno lì da dove le abbiamo lasciate. Ovvero, dloro vita dopo aver commesso un reato gravissimo. La notte del 30 maggio, tutto il cast della seconda stagione di Bigsi è riunito a Newin occasione della, durante la quale le sei attrici protagoniste non potevano che ...

