Giudice: Marco Carta estraneo a fatti

RaiNews : Il giudice di Milano non ha convalidato l'arresto di #MarcoCarta e non ha applicato nessuna misura cautelare. L'avv… - fanpage : #MarcoCarta il giudice non convalida l'arresto: 'Il cantante estraneo ai fatti' - fuochi_fatui : in poche ore è stato massacrato, non so quanti mesi ci vorranno per tornare come prima.... questo è internet.… -

Ildi Milano non ha convalidato l'arresto die non ha applicato nessuna misura cautelare. Lo ha riferito il suo avvocato Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima in Tribunale a Milano, a porte chiuse. Il cantante 34enne è stato arrestato ieri per furto aggravato. "E' stata chiarita la totale estraneità di. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti.è una bravissima persona", ha spiegato l'avvocato.(Di sabato 1 giugno 2019)