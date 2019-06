Fermato per furto Marco Carta | il giudice non convalida l’arresto Ma è indagato Chi è

Marco Carta Fermato per furto ma il giudice non convalida : Marco Carta L’arresto di Marco Carta non è stato convalidato. Lo ha stabilito il giudice del processo per direttissima che non ha disposto per il cantante alcuna misura cautelare. “Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire. Le magliette non ce le ho io, l’hanno visto tutti. Ora sono un po’ scosso”. Così il cantante ha commentato a caldo la vicenda con i ...

Fermato per furto il cantante Marco Carta. Ma il giudice non convalida l’arresto Chi è : L’artista bloccato con una donna per il furto di 1.200 euro di magliette alla Rinascente. Tolto l’antitaccheggio, ma cacciavite e t-shirt erano nella borsetta dell’amica. Perciò il giudice non ha conFermato l’arresto di Carta che spiega: «Non sono stato io a rubare»

Marco Carta arrestato - l’artista sardo Fermato per furto aggravato a Milano : Marco Carta arrestato per furto aggravato. Queste sono le ultime e non piacevoli notizie che arrivano sul conto dell'artista sardo, fermato in quel di Milano dopo aver sottratto 6 t-shirt per un valore complessivo di 1200 euro. Il cantante non avrebbe fatto molta strada e sarebbe stato fermato direttamente all'uscita di La Rinascente di Piazza Duomo, dov'è stato arrestato con una donna di 53 anni con la quale avrebbe messo a segno il colpo. ...

Whirlpool - che grana per Di Maio : lo sviluppo si è Fermato a Napoli : La multinazionale statunitense che produce elettrodomestici chiude e mette in vendita lo stabilimento di Napoli sconfessando...

Di Maio conFermato leader con l'80% dei voti"Ora deleghe e la riorganizzazione per M5s" : "Vi ringrazio tutti e vi voglio bene - ha scritto il vicepremier in un post su Facebook -. Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Ripartiremo più forti di prima"

Di Maio conFermato capo politico Per lui l'80% dei voti su Rousseau : "Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico. Con 56.127 voti e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle. Ed è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica" Segui su affaritaliani.it

Fermato per eccesso di velocità - dice di essere posseduto dallo spirito di Michael Schumacher : condannato : FQ Magazine Milano, Blocca i treni della metropolitana e poi spiega: “Vengo da Krypton, è stata un’energia a muovere la mia mano per fermare i treni” Si definisce un santone e un indovino e quando è stato Fermato per eccesso di velocità si è giustificato dicendo di essere posseduto dallo spirito di Michael Schumacher. Ora l’uomo è ...

Atalanta - UFFICIALE - Gasperini conFermato : “Avanti insieme” : L’Atalanta, tramite nota UFFICIALE sui propri canali social, ha annunciato il continuo del matrimonio con Gasperini. Una nuova stagione insieme per vivere in prima persona il sogno Champions League. Il presidente Percassi ha convinto il tecnico atalantino e le due parti proseguiranno il loro cammino ancora insieme. “Avanti insieme”, questo lo slogan scelto dal presidente […] L'articolo Atalanta, UFFICIALE, Gasperini ...

Atalanta - conFermato Gasperini fino al 2022 : Roma su Giampaolo : Rinnovo Gasperini ormai quasi certo. L’incontro tra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Percarssi sarebbe terminato con una fumata bianca, la quale proclamerà la conferma del tecnico sulla panchina dei bergamaschi anche in vista della prossima stagione. Accordo fino al 2022 e nuovo piano per recitare una parte da protagonista anche in Champions League. “Ci […] L'articolo Atalanta, confermato Gasperini fino al 2022: ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde verso non voto e Lega. Il Pd ha Fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori conFermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Maradona - nuovi guai per il Pibe de Oro : Fermato all’aeroporto [DETTAGLI] : nuovi guai per Diego Armando Maradona. L’attuale tecnico dei Dorados è stato fermato all’aeroporto per una denuncia della sua ex compagna Rocio Oliva. La polizia ha bloccato l’ex Napoli all’aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, poco dopo essere atterrato con un volo dal Messico. Gli agenti avevano la necessità di notificargli, per l’appunto, la denuncia presentata dalla donna che gli è stata a fianco nel periodo che Maradona ...

Milano - bimbo di 2 anni ucciso : padre Fermato/ Una vicina "Madre bravissima persona" : A Milano è stato ucciso un bambino di due anni: padre fermato e sotto interrogatorio. Il racconto di una vicina di casa: 'Mamma bravissima'