Cremona-Venezia | Gara-2 Semifinale Play-off basket 2019 | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Si giocherà questa sera-2 della serie discudetto che mette di fronte la Vanolie l’Umana Reyer. Alla sua storica prima nel penultimo atto della Serie A, la formazione di Meo Sacchetti ha dovuto cedere il fattore campo a quella di Walter De Raffaele, con un 80-87 in cui grande protagonista è stato Mitchell Watt, autore di 22 punti e di alto spettacolo. Per non perdere il filo della sfida, i padroni di casa dovranno assolutamente portare a casa questo secondo incontro, trovando la stessa vena dei primi 20 minuti di-1. Importante, in chiave cremonese, sarà ritrovare il miglior Drew Crawford, latitante per larghi tratti della sfida d’apertura, mentre la Reyer ha già ritrovato qualcuno che può tornare utile: Stefano Tonut, dato per assente l’altro ieri e invece presente, seppur a mezzo servizio.-2 discudetto tra Vanoli ...

notizieoggi_com : Basket, semifinali playoff: Venezia piazza il colpo, parte in salita la serie per Cremona- - backdoor_pod : La @REYER1872 vince gara 1 contro @VanoliCremona grazie alla sua difesa #LBAPlayoff - MaraVitali : RT @ponchielli_cr: È salpato questa mattina il #monteverdifestival per la crociera musicale sul fiume Po tra Cremona, Mantova e Venezia. Tu… -