Ampliamento del termine ex art 63 disp att cc

(Di sabato 1 giugno 2019) Cassazione 12.4.2019 n 10346 in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore moroso è limitata al biennio precedente all'acquisto ex art. 63. att. cc e non ex art. 1104 cc poiché per l'art. 1139 cc le norme sulla comunione si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina.

