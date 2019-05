Naspi | quando sospenderla e prorogarla Regole e istruzioni

leggioggi

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sei in disoccupazionee ti è capitata un’opportunità lavorativa molto allettante? Sei propenso ad accettare ma non ti è ancora chiaro cosa succederà al tuo sussidio economico se accetterai l’offerta lavorativa? I tuoi dubbi e preoccupazioni sono piuttosto fondati, in quanto la risposta non è così immediata come si potrebbe pensare. Infatti, le conseguenze variano in base a molti parametri, come ad esempio la tipologia di lavoro (subordinata o autonoma), il reddito complessivo e la durata del rapporto. Elementi, questi, che se combinati tra di loro provocano la riduzione, sospensione o addirittura, in alcuni casi, la decadenza dellastessa. Masi sospende la disoccupazioneper nuovo lavoro? Ecco tutto quello che c’è da sapere non solo sulla sospensione, ma anche in merito alla possibilità di proroga della disoccupazione. => Nuovi servizi Inps per ...

81ALAL81 : @Pr_M60 @Gaetano38397120 @matteosalvinimi L'rdc non lo prende solo chi non ha mai lavorato, lo prende chi ha perso… - mermhyun : Qualcuno mi spiega perchè uno prende la naspi quando viene licenziato per motivi disciplinari che circo è questo - RobertoCassigol : Naspi, Quando la disoccupazione è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo -