LIVE Moto3 | GP Italia 2019 in DIRETTA | al via la prima sessione di prove libere al Mugello

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladellagiornata didel Gran Premio d’, sesto round stagionale del Mondiale. Si corre sul meraviglioso circuito delper uno degli eventi più spettacolari ed attesi dell’intero calendario, infatti nelle ultime edizioni la gara della classe più leggera sulla pista toscana ha sempre regalato mille emozioni e colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Quest’oggi si apre le danze con le prime due sessioni di, importanti per prendere confidenza con il tracciatono e per cominciare a far segnare riscontri positivi in vista delle qualifiche del sabato. Siamo reduci da un Gran Premio di Francia vinto a sorpresa dallo scozzese John McPhee, pole man delnel 2017, con lo spagnolo Aron Canet che ha sfruttato il passo falso del nostro Niccolò Antonelli per allungare in ...

SilviaCantoia : RT @OA_Sport: LIVE Moto3, GP Italia 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Italia 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #prove -