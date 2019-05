optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lasi svolgerà il 5 luglio. Oggi è stata presentata la nuova edizione della manifestazione estiva, ribattezzata il "Capodanno dell'estate" che coinvolgerà tutta la Romagna e il nord delle Marche.In cartellone tanta musica e divertimento, peri gusti e per ogni età. Tanti glimusicali del panorama contemporaneo, attesi in piazza per esibirsi sulle note dei rispettivi successi. In programma anche un evento del Radio Bruno Estate e di Deejay On Stage. Il claim dell'edizione numero 14 è PINK R-EVOLUTION e il colore dominante sarà, anche questa volta, il.Le spiagge della Riviera e le location più suggestive della Romagna e delle Marche ospiteranno contemporaneamente più di 400 eventi ad ingresso libero e gratuito. Un totale di oltre 110 km di litorale accoglierà concerti e spettacoli musicali, concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per ...

RaiSport : ????? Gli organizzatori del #Giro stanno lavorando giorno e notte per liberare le strade del Passo #Gavia in vista d… - Ravenna24ore : Notte Rosa 2019 il 5 luglio oltre 400 eventi in tutta la Romagna - OptiMagazine : La Notte Rosa 2019, tutti gli ospiti da Giusy Ferreri e The Kolors a Stadio e De Gregori -