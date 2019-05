La notte è uno spazio libero e illuminato in cui io non voglio entrare

I dipendenti Mercatone Uno : “Vergogna - hanno chiuso di notte” : L’hanno saputo per caso venerdì sera, quando su Facebook ha cominciato a girare la notizia del fallimento. Ieri mattina si sono presentati comunque al lavoro, giusto per trovarsi davanti le saracinesche sprangate del Mercatone Uno. «Che l’azienda fosse piena di problemi lo sapevo, ma essere sospeso via social è il massimo, una cosa indecente, una v...

Mercatone Uno fallita - 55 negozi chiusi nella notte. Nessun avviso ai 1.800 lavoratori : lo scoprono dai social : Nessun concordato, Mercatone Uno è stata dichiarata fallita. E gli oltre 1.800 lavoratori in tutta Italia lo hanno scoperto attraverso facebook e whatsapp, durante la notte. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori. Shernon Holding, la società che un anno fa aveva acquistato i 55 punti vendita chiusi tra ieri e oggi, un mese fa aveva fatto domanda di ammissione al concordato preventivo, la procedura che ...

Empoli - scontro nella notte tra un’auto e uno scooter : morto un ragazzo di 22 anni : Incidente mortale la notte scorsa a Empoli. Un'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter, condotto da un ventiduenne. Quest’ultimo, Giovanni Cianetti, ha perso la vita. Un amico che viaggiava con lui è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì in via Cellini. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Dacia ...

Gli sbarchi di cui "non parla nessuno" : decine di nuovi arrivi in Sardegna nella notte : Quella tra Algeria e sud Sardegna è una rotta battuta non certo da oggi. Il tratto di mare viene percorso con piccole...

Belluno : escursionisti recuperati nella notte su Col delle Agnelle : Due escursionisti, in difficoltà durante la discesa dal Col delle Agnelle, sopra Longarone (Belluno), sono stati recuperati nella notte dal Soccorso Alpino. La richiesta di soccorso è giunta alla Centrale del 118. Partiti da Casso (Pordenone), i 40enni tedeschi avevano risalito il sentiero che porta a Forcella Piave e da lì erano discesi incontrando difficoltà per frane e alberi caduti. Una volta giunti a Casera Col delle Agnelle, anche a causa ...

Alpini - raduno a Milano : adunata 2019/ Una notte fra canti - balli e qualche bevuta : Alpini, raduno in corso a Milano, adunata nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Bomba nella notte a Torre Rinalda - danni all'ingresso di uno stabilimento balneare : L'esplosione dovuta a un ordigno di basso potenziale. Sono intervenuti i Carabinieri del Norm e gli artificieri del Nucleo Investigativo di Lecce.

Simone Zaza - due ragazze gli rubano in casa dopo una notte di sesso : lui si infuria ma è tutto uno scherzo de Le Iene : Derubato in casa da due ragazze che hanno trascorso una notte di sesso con il suo coinquilino, mentre lui era in ritiro con la sua squadra, il Torino. È lo scherzo architettato da quelli de Le Iene ai danni del calciatore Simone Zaza con l’aiuto di Luigi, suo amico di infanzia e coinquilino. Mentre Zaza era in ritiro con la squadra in vista della partita con il Milan infatti, lui gli ha mandato delle foto di due avvenenti ragazze: al ...

Carolyn Smith come "Ballerina per una notte" nella puntata pre-pasquale dello show di Rai uno : L'attesa della prossima puntata di Ballando con le stelle si fa ancora più febbrile. Sabato 20 Aprile come 'Ballerina per una notte' ci sarà Carolyn Smith . L'amato e storico giudice della ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Aprile) : Golden State numero uno ad Ovest - Brooklyn ed Orlando ai playoff : Sono ben quattordici le partite della notte NBA. Per il quarto anno consecutivo i Golden State Warriors vincono la Western Conference, assicurandosi il fattore campo nei playoff fino alle Finals. Decisiva è stata la netta vittoria contro i Los Angeles Clippers per 131-104, dove il migliore è stato Steph Curry con 27 punti a referto. I Clippers hanno lasciato a riposo Danilo Gallinari per un problema alla caviglia ed ora Los Angeles è scesa ...