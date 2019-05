Ice Cream | la nuova canzone di Mika

Il grande ritorno Mika - fra «Ice Cream» e un nuovo tour a partire da novembre : MikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikaMika riparte da un gelato fresco e invitante in un giorno di estate torrida, incandescente. Ice Cream è, infatti, il titolo del suo nuovo singolo che si prepara a conquistare le hit parade estive per lo stile travolgente, un’esplosione di colori e voglia di fare. Disponibile a partire dal 31 maggio in streaming, download e in radio, la canzone è la prima estratta dal nuovo album ...

Mika in Italia nel 2019 e nel 2020 - riparte da Ice Cream con album e tour : Mika in Italia nel 2019 e nel 2020 per un tour di concerti che lo porterà nei palazzetti dello sport. Le date sono state annunciate oggi con il rilascio del nuovo singolo, Ice Cream, disponibile in radio e in digital download. Il brano estivo segna il ritorno in scena di Mika che torna alla musica con un pezzo solare e ballabile, perfetto per il periodo più caldo dell'anno. Il Revelation tour di Mika inizierà il prossimo 10 novembre da Londra ...