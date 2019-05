Calabria | dal primo voto a Corigliano-Rossano emerge un volto giovane che fa sperare

Relatrice M5s del decreto sanità in Calabria accusata di conflitto d'interesse dall'opposizione : caos alla Camera : La deputata Dalila Nesci del Movimento 5 stelle accusata di conflitto di interessi dai suoi colleghi di Pd e Forza Italia, in Aula. Proteste e caos durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria, di cui è Relatrice. “Onestà onestà”, è il grido che iparlamentari delle opposizioni hanno intonato ripetutamente, durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria. alla base ...

Nicodemo Liotti - dal commissariato di Modica alla Digos di Reggio Calabria : Nicodemo Liotti ex dirigente del commissariato di Polizia di Modica andrà alla Digos di Reggio Calabria. Oggi l'assegnazione ufficiale

Al via MoCris : dalla Calabria partirà alla volta dello Spazio un pallone aerostatico con a bordo diversi esperimenti : Il primo Giugno, meteo permettendo (in caso verrà spostato il sabato successivo), prenderà il volo il progetto MoCris (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere). Il progetto, ideato da Antonino Brosio e dal prof. Domenico Liguori, conclude un importante percorso di Alternanza Scuola – Lavoro per gli alunni della IV A del Liceo Scientifico di Cariati che durante questi mesi hanno potuto approfondire importanti aspetti delle tecnologie ...

Calabria - scuolabus fuori strada : un bimbo finisce in ospedale : Nella mattinata di ieri un incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di un bambino che stava viaggiando a bordo di uno scuolabus. Il mezzo sarebbe finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso il bambino e l'hanno trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su quanto si è verificato e stabilire la dinamica. ...

26enne muore in un tragico incidente stradale con lo scooter in Calabria : Un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane ragazzo di soli 26 anni. L'incidente si è consumato in provincia di Reggio Calabria e dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il giovane stesse guidando lo scooter di un amico, quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare ...

Il Tar della Calabria ha annullato il provvedimento che aveva escluso Riace dallo Sprar : Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria (Tar) ha accolto il ricorso del Comune contro il provvedimento dello scorso 9 ottobre del Ministero dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, (sigla che sta per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Il

Fiumi di droga in Sicilia dalla Calabria e dalla Campania : 19 arresti tra spacciatori e corrieri : Roberto Chifari Blitz messo a segno all'alba di oggi dalla squadra mobile di Palermo. In manette fornitori e corrieri di hashish e marijuana Una vasta operazione anti droga della Squadra mobile di Palermo ha permesso di sgominare una banda che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania. Decine le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ...

Tragico incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...

Tragico incidente stradale in Calabria - muore donna : Poche ore fa in Calabria, nei pressi della città di Lamezia Terme, in uno degli svincoli dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha causato il decesso di una donna di 58 anni. Sempre nello stesso sinistro altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118 che le hanno trasportate urgentemente in ospedale per tutte le cure del caso. Sul luogo si sono ...

Calabria - anziana si getta dal balcone e muore : Poche ore fa in Calabria una donna si è gettata dal balcone della sua abitazione ed è deceduta. Al momento le notizie che giungono sono molto frammentarie: si sa però che la vittima è un'anziana. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno cercato di fare di tutto per rianimarla, purtroppo però ogni tentativo è stato inutile. Le forze dell'ordine che sono giunti nei pressi dell'abitazione stanno cercando di ricostruire al meglio ...

Reggio Calabria : alla Mediterranea si terrà una tavola rotonda dal titolo "L'ingegnere ICT nel mondo del lavoro : impresa ed università a confronto" : ... delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, vedrà la partecipazione di importanti stakeholder del mondo delle ...