Anthem | BioWare svela finalmente tutti i dettagli riguardanti l' evento Cataclisma

BioWare ritorna a parlare di Anthem - ma per rimandare l'aggiornamento Cataclysm : Dopo settimane di silenzio BioWare ha finalmente rotto il silenzio su Anthem tornando a rivolgersi alla community del titolo ancora in attesa di notizie sui numerosi contenuti post lancio promessi al lancio.Come riporta Gamesradar, purtroppo BioWare non ha portato con sé buone notizie, infatti è stato comunicato il rinvio dell'evento Cataclysm, il quale avrebbe dovuto avere luogo questo mese.Il Global Community Manager della società, Jesse ...

Svolta gratuita per salvare Anthem : il gioco BioWare diventerà free to play? : Anthem non è di certo un ospite inusuale sulle pagine di OptiMagazine. Così come del web in generale. Più volte abbiamo dato spazio all'ultimo videogioco targato BioWare ed edito dal colosso Electronic Arts, disponibile dallo scorso febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo non sempre per tesserne le lodi, ma per porre molto spesso l'accento sulle tante criticità che affliggono questa comunque ambiziosa esperienza poligonale messa sul ...

Prezzo shock per Anthem il 13 maggio - Amazon sconta mai come prima il gioco BioWare : Il nome Anthem non è legato solo al progetto più ambizioso mai messo sul piatto dagli sviluppatori di BioWare, ma anche a quello più tormentato. Fin dalla sua uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter con elementi RPG della compagnia canadese è stato aspramente criticato dalla stampa e dal pubblico di videogiocatori. I motivi sono tanti, tantissimi addirittura. Da bug e problemi di connessione assortiti fino ad attività di endgame ...

Grande delusione Anthem - è flop di ricavi per EA e BioWare : Forse per alcuni è troppo presto per dirlo, ma pare proprio che Anthem non ce l'abbia fatta. Già quando BioWare decise di annunciare un progetto tanto diverso dagli epici giochi di ruolo a cui ci ha abituati furono in molti a storcere il naso. C'era chi non apprezzava la sterzata verso il multiplayer, chi la direzione artistica fin troppo anonima, chi ancora temeva che abbracciare un modello da game as service come quello di Destiny non avrebbe ...

I giocatori di Anthem dichiarano "morto" il titolo di BioWare : Dallo sviluppo del gioco alla pubblicazione, Anthem di BioWare è stato un disastro ogni passo lungo il cammino. Mentre dietro le quinte BioWare appare in rovina, a prima vista le cose non sembravano così negative per questo 2019, il titolo infatti fu facilmente definito come uno dei giochi più attesi dell'anno. Il gioco è stato criticato in modo abbastanza pesante e la base dei giocatori è rapidamente diminuita a causa della mancanza di ...

Il CEO di BioWare su Anthem : "Rimaniamo impegnati al 100%" : Anthem, ultimo titolo uscito dallo studio di BioWare, ha ricevuto come sappiamo alcune critiche non propriamente positive al suo lancio.Nonostante il gioco abbia venduto molto bene, la mancanza di nuovi contenuti ed altri problemi presenti all'interno del gioco, hanno fatto sì che il numero di giocatori calasse drasticamente, tanto che in questi giorni non è possibile accedere correttamente al matchmaking.Tuttavia lo studio per primo continua a ...

Anthem : BioWare posticipa l'aggiunta di nuove funzionalità in modo da correggere i problemi esistenti nel gioco : Nella giornata di ieri BioWare ha tenuto una diretta streaming per parlare dell'ultima patch di Anthem che ha aggiunto una nuova roccaforte.I fan del gioco sicuramente si sono aspettati anche nuove funzionalità, tra cui il primo raid a quattro persone, Cataclisma, già annunciato qualche tempo fa e che non è ancora arrivato.Tuttavia lo studio di sviluppo, come riporta Eurogamer, non ha dichiarato quando questi contenuti arriveranno nel gioco. ...

Anthem : Bioware rinvia la diretta dedicata alla Roccaforte The Sunken : Ieri sera in molti attendevano con curiosità la nuova diretta su Twitch di Bioware dedicata ad Anthem. Per l'occasione, infatti, lo studio avrebbe svelato i primi dettagli sulla nuova Roccaforte, The Sunken.Purtroppo la diretta è stata annullata a causa di alcuni problemi di connessione, come spiegato dagli stessi sviluppatori con un tweet condiviso sul profilo ufficiale del gioco.Per questo motivo l'appuntamento è stata posticipato alla ...

Dopo il discusso lancio di Anthem BioWare è alla ricerca di un Senior Loot System Designer : Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che Dopo alcune settimane di "silenzio radio" da parte degli sviluppatori (che hanno abbandonato il subreddit di Anthem), ora ci sia una posizione aperta in BioWare per un Senior Loot System Designer. Potrebbe, però trattarsi di una nuova posizione, o forse di un sostituto.Qui sotto i dettagli della posizione:"BioWare è alla ricerca di un Senior Systems Designer creativo e appassionato con esperienza in ...

BioWare annuncia un nuovo livestream dedicato ad Anthem : Come segnala Gamingbolt, BioWare ha finalmente annunciato il prossimo livestream per lo sparatutto spaziale Anthem. L'evento si svolgerà il 17 aprile con il produttore principale Ben Irving e "ospiti speciali" presenti. In questa occasione, si parlerà della prossima Fortezza in arrivo questo mese, The Sunken.BioWare ha recentemente pubblicato un aggiornamento per Anthem, ma nessuno può immaginare quali saranno le novità oltre a The ...

Secondo l'ex general manager di BioWare il lancio di Anthem è stato "duro e surreale" da vedere : Anthem ha avuto uno dei lanci più dicsussi di questa generazione, come quelli di Fallout 76, No Man's Sky e Star Wars Battlefront II. Ora le cose sembrano essersi stabilizzate, ma le prime impressioni sono ciò che contano di più per molti giocatori. Detto questo, sembra che il lancio sia stato difficile per tutte le parti coinvolte. Parlando con Game Informer, l'ex general Manger di BioWare, Aaryn Flynn - che ha lasciato la compagnia nel 2017 - ...

A seguito delle recenti critiche sullo sviluppo di Anthem - i dipendenti di BioWare avrebbero ricevuto il divieto di parlare con la stampa : Recentemente Kotaku ha pubblicato un articolo in cui sono state portate alla luce diverse criticità di BioWare, per la precisione legate allo sviluppo di Anthem. L'articolo è basato sulle testimonianze di 19 sviluppatori che hanno lavorato al gioco, che hanno evidenziato problemi legati a periodi di crunch e alla salute dei dipendenti dello studio, senza contare una certa inefficienza al livello dirigenziale.Come riporta Segmentnext, BioWare si ...