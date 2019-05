Squalificato il ragazzino che a Mestre ha mimato atti sessuali verso l’arbitro donna

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, del bruttissimo episodio in cui è rimasta coinvolta Giulia Nicastro, arbitro 22enne insultata pesantemente adurante una partita delle giovanili. La giovane direttrice di gara ha ricevuto offese pesanti dai genitori dei calciatori fin dal fischio di inizio. Poi, l’apoteosi: uno dei ragazzini, penalizzato da un calcio d’angolo, si è abbassato i pantaloncini e, sfidandola ad espellerlo, haevidenti. Ebbene, oggi il Corriere della Sera scrive che il 14enne è statoin virtù del gesto compiuto. La sentenza prevede il dimezzamento della squalifica se il ragazzo accetterà di sottoporsi a un percorso rieducativo. L'articoloilche ahal’arbitroilNapolista.

