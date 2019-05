Serie B | Finale Andata - Cittadella vs Hellas Verona diretta RAI 3 e DAZN

LIVE Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : inizia la Serie - prima sfida incertissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Playoff Serie C - le probabili formazioni delle gare di andata dei quarti di finale : probabili formazioni Playoff Serie C – Si giocano questa sera alle 20,30 le gare di andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Partite che si preannunciano molto equilibrate. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani. In Toscana va in scena un match tra due squadre molto in forma: l’Arezzo ha eliminato Novara e Viterbese, il Pisa ha avuto la meglio sulla Carrarese. Catania-Trapani sembra una finale anticipata. ...

Cittadella-Verona - finale Playoff Serie B : giovedì la partita in streaming su DAZN : Sarà il derby veneto tra Verona e Cittadella ad assegnare l’ultimo posto disponibile per la Serie A 2019/20. Il nome della squadra che affiancherà Brescia e Lecce nella promozione lo conosceremo al termine della doppia sfida valida per la finale Playoff di Serie B, che promette 180 minuti di scintille ed emozioni forti con il Cittadella, da una parte, a cullare il grande sogno di partecipare alla massima divisione per la prima volta nella sua ...

Video/ Pescara Verona - 0-1 - : highlights e gol - gli scaligeri sono in finale - Serie B - : Video Pescara Verona, risultato finale 0-1,: il rigore di Di Carmine decide la semifinale playoff di Serie B, gli scaligeri sfideranno ora il Cittadella.

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro - Finale Scudetto Serie A calcio a 5 : date - programma - orari e tv : Prosegue la Serie della Finale Scudetto di calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone e l’Italservice Pesaro. Nel primo match disputato a Montesilvano i campioni d’Italia si sono imposti con un perentorio 7-2, frutto di una prova nella ripresa devastante (clicca qui per leggere la cronaca). Gli uomini di Fulvio Colini dovranno cercare un’immediata reazione per non doversi trovare in una condizione di ulteriore difficoltà. ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia domina gara-5 e raggiunge Cremona in semifinale. Trento demolita nel secondo quarto : L’Umana Reyer Venezia si aggiudica in maniera netta e incontrovertibile gara-5 dei quarti di finale, battendo la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 87-62. Gli uomini allenati da Walter De Raffaele sfideranno, quindi, la Vanoli Cremona in semifinale scudetto, con la prima gara prevista giovedì al PalaRadi. Top scorer è Marquez Haynes con 23 punti, ma finché la partita ha qualcosa da dire i 19 di Michael Bramos sono quelli che ...

Cittadella-Hellas Verona - Finale Playoff Serie B : date - programma - orari e tv di andata e ritorno : Giovedì 30 Maggio ci sarà l’andata della Finale dei Playoff di Serie B tra Cittadella ed Hellas Verona. L’ultima squadra a centrare la promozione uscirà dunque dal derby veneto e saranno 180 minuti di grande passione ed emozione. Da una parte il sogno del Cittadella di raggiungere la Serie A per la prima volta nella sua storia, mentre dall’altra il desiderio del Verona di ritornare subito nella massima Serie dopo la ...

Video/ Benevento Cittadella - 0-3 - : highlights e gol - granata in finale! - Serie B - : Video Benevento Cittadella, risultato finale 0-3,: highlights e gol della partita, ritorno della semifinale play off di Serie B. I granata volano in finale.

Basket - Playoff Serie A 2019 : uno straordinario James Nunnally trascina Milano in semifinale! Avellino si arrende in gara-5 : Dopo aver rischiato di abbandonare clamorosamente al primo turno la lotta per il titolo, Milano riesce a conquistare una sofferta semifinale avendo la meglio contro Avellino nella quinta e decisiva sfida dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket con il punteggio di 92-76. La formazione di Simone Pianigiani si ritrova nel momento più importante e delicato riuscendo ad andare oltre le numerose assenze e le difficoltà ...

Serie A calcio 2019 : classifica finale e verdetti. Scudetto - qualificate a Champions League ed Europa League - retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti. La Juventus si è laureata Campionessa d’Italia, i bianconeri hanno dominato la stagione e hanno conquistato l’ottavo Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora si è qualificata alla prossima Champions League insieme al Napoli secondo classificato, all’Atalanta alla sua prima storica apparizione nell’Europa che conta e ...

Serie A - Allegri saluta Juve con una sconfitta : Samp vince 2-0 nel finale : Si chiude con una sconfitta, per fortuna indolore, l'avventura di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. A Marassi vince la Sampdoria per 2-0 con le reti nel finale di Defrel e Caprari, una partita senza alcun valore di classifica ma che la squadra di Giampaolo ha tenuto a far sua anch

Rugby - Serie A femminile 2019 : la finale sarà tra Valsugana e Villorba : sarà la sfida tra Valsugana e Villorba quella che deciderà, il prossimo sabato 1 giugno, a Calvisano, la vincitrice dello scudetto della Serie A di Rugby femminile. Oggi infatti sono andate in scena le due semifinali, con la grande sorpresa di Roma, dove le ragazze della Capitolina, primatiste del gruppo 1, sono uscite sconfitte sotto una pioggia battente con il Villorba di Sara Barattin e Manuela Furlan. Semifinali Serie A Rugby femminile ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Brescia-Pro Recco 10-11. Per i liguri il 14° titolo consecutivo : A Trieste l’epilogo è il più spettacolare tra quelli che ci si potesse attendere: lo Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto va alla Pro Recco, che al termine di una partita combattutissima batte per 11-10 il Brescia e conquista il tricolore numero 33, il 14° consecutivo. I liguri terminano il primo quarto avanti 4-3, ed arrivano a metà gara sul 6-5. Il break decisivo è figlio della terza frazione, chiusa dai campioni d’Italia avanti ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : l’atto conclusivo che tutti attendevano. Brescia e Pro Recco per il tricolore : L’ora del sesto rendez-vous stagionale, il più importante, è arrivato: oggi alle ore 16.00 Brescia e Pro Recco si giocano lo Scudetto numero 100 della storia della Pallanuoto italiana. A Trieste va in scena l’atto conclusivo più scontato, ma anche quello più bello che potesse esserci in questo momento. Cinque confronti in stagione, con quattro successi dei liguri (due in Champions, uno in campionato ed uno nella Finale di Coppa ...