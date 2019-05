Ritirate spinacine e cotolette di tacchino | contengono frammenti di plastica MARCHIO E

Spinacine AIA Ritirate dal mercato : lotti interessati e cosa fare in caso di acquisto : Si fa un gran parlare delle Spinacine AIA ritirate dal mercato insieme ad un altro prodotto dello stesso produttore del settore food, ossia la Bigger Cotoletta di tacchino XXL. Doveroso dunque chiarire le motivazioni dell'intervento e pure cosa è possibile fare nel caso in cui l'acquisto dei prodotti sia stato già effettuato in negozio. Precisiamo fin da subito che l'operazione è partita volontariamente dal produttore e non imposta come ...