Luigi Di Maio | sfogo estremo contro Alessandro Di Battista | Dov' era | a fare il

Luigi Di Maio chiede compattezza : “Il Movimento 5 Stelle non perde mai - siamo noi contro tutti” : Mentre sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se confermargli o no la fiducia, Luigi Di Maio ha spiegato sul blog delle Stelle cosa si sono detti i parlamentari del Movimento 5 Stelle all'assemblea serale di ieri e ha sottolineato che Alessandro Di Battista e Roberto Fico per lui sono "fratelli e compagni di viaggio".

Oggi gli attivisti del Movimento 5 Stelle voteranno per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Oggi è il giorno della verità per Luigi Di Maio, che ha chiesto agli attivisti del Movimento 5 Stelle di decidere se lo vogliono ancora come capo politico. Si vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 20, mentre ieri sera il ministro del Lavoro ha incassato l'appOggio dei parlamentari pentastellati.

Luigi Di Maio si porta il nemico in casa : "Decideranno loro quattro" - fine politica a un passo : Sarà costretto a portarsi il "nemico in casa", Luigi Di Maio. È il prezzo da pagare per restare in sella al Movimento 5 Stelle, almeno fino alla prossima, possibile crisi politica o batosta elettorale. Il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau di oggi pare un pro-forma, nessuno punta davvero

GianLuigi Paragone ed Emilio Carelli processati dai fedelissimi di Di Maio : "Fetenti e opportunisti" : "Non voglio sentirli questi fetenti". Come prevedibile, l'assemblea del Movimento 5 Stelle che deve discutere sul futuro di Luigi Di Maio come capo politico si trasforma in una guerra civile tra fedelissimi del vicepremier e dissidenti, sempre più numerosi e insospettabili. Tra questi ultimi, ad ese

M5s - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Luigi Di Maio - retroscena sull'assemblea M5s : "Piglio schiaffi solo io - volete andare a casa?" : "Mi avete lasciato solo". Luigi Di Maio, alla faccia della "famiglia", come chiama i parlamentari del M5s riuniti in assemblea, si scaglia contro i compagni grillini che ora lo processano per il drammatico flop alle elezioni europee. Oggi voterà la piattaforma Rousseau, e salvo clamorose sorprese il

“Luigi Di Maio è un uomo di grande coraggio” : Il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio esprime il suo pieno sostegno a Luigi Di Maio come capo politico del Movimento Cinque Stelle… Una grande coerenza e rispetto per i principi del Movimento. Questo il giudizio lusinghiero nei confronti del ministro del lavoro da parte di Davide Casaleggio: “Apprezzo sempre le scelte coraggiose e in questo caso ancora di più perchè la decisione di Luigi mostra non solo ...

Di Maio blindato da Beppe Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : Due endorsement di peso, come quelli di Beppe Grillo e Davide Casaleggio e una mossa a sorpresa, ideata e messa in campo per «sminare» l'assemblea congiunta dei parlamentari del...

Luigi Di Maio : “Il M5S non perde mai - o vince o impara. Ripartiamo da qui” : Il leader del M5S Luigi Di Maio è intervenuto all'assemblea dei gruppi parlamentari: "Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico".

Luigi Di Maio in assemblea M5S : "Pronto a cambiare ma mi serve la fiducia" : “Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione”. Lo avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato il massimo. Felice che siamo tutti qui perché siamo una famiglia”, ha detto all’inizio del suo intervento alla congiunta dei parlamentari. Intervento accolto, a ...

Luigi Di Maio - due vie per far cadere il governo : mossa kamikaze - lascia la Lega e poi sparisce : Resa dei conti nel M5s. Nel mirino c'è Luigi Di Maio: certo, il voto sulla piattaforma Rousseau difficilmente gli sarà sfavorevole. Ma il clima è cambiato, l'aria è tesissima, il tracollo alle elezioni Europee è stato troppo pesante. I dissidenti grillini, infatti, ora fanno sentire la loro voce. E

Salvate il soldato Luigi Di Maio : Un flusso costante di post, tweet, foto su Instagram. Una marea di endorsement sta investendo Luigi Di Maio, che ha provato a disinnescare l’assemblea serale dei parlamentari mettendo sul cippo di Rousseau la propria testa da capo politico, corda della gigliottina in mano agli attivisti. Testimonianze di fiducia che provano a blindare il leader dopo 48 ore di tempesta. Molte spontanee. Molte altre “spintanee”. “Ma ti pare ...

