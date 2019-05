Lerner risponde a Salvini | Grazie al cielo la Rai è ancora di tutti e non solo

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Mi limito a ricordare che per oraalla Rai è die nondi coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri”. Lo ha detto Gad- alla conferenza di presentazione del progetto Noi partigiani nella sede dell’Anpi -ndo alle parole del vicepremier Matteocontro la presenza del giornalista in Rai.Leggi anche...attacca Gad: "E lui in Rai sarebbe il cambiamento?"

MarcoFerruggia : RT @Libero_official: Gad Lerner insulta i leghisti? Filippo Facci risponde: a quale sinistra appartiene - AnnaD33631537 : RT @Libero_official: Gad Lerner insulta i leghisti? Filippo Facci risponde: a quale sinistra appartiene - Trovolavorobiz : RT @Libero_official: Gad Lerner insulta i leghisti? Filippo Facci risponde: a quale sinistra appartiene -