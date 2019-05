Il bianco più bianco | un nuovo materiale di eccezionale lucentezza ispirato ad un

Allenatore Juventus - Klopp è sempre più vicino e porta 2 colpi pazzeschi : ecco l’11 bianconero per l’assalto alla Champions League [FOTO] : 1/14 Allenatore Juventus ...

Juventus-Allegri : è divorzio - non sarà più l'allenatore bianconero : L'annuncio in una nota ufficiale sul sito del club bianconero: "Allegri non sarà l'allenatore nella prossima stagione"

Juventus - Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri : è divorzio dopo 5 anni : È divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascia la panchina bianconera dopo 5 anni, altrettanti scudetti, e due finali di Champions. L’annuncio è stato dato dal club sul proprio sito. Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il presidente Andrea Agnelli e l’ormai ex allenatore spiegheranno in conferenza stampa i motivi della fine del rapporto. L'articolo Juventus, Allegri non sarà più ...

Juventus : Antonio Conte sarebbe sempre più vicino al ritorno sulla panchina bianconera : Dopo la bruciante sconfitta in casa con l’Ajax e l’eliminazione dalla Champions League, in casa Juventus ci si era affrettati a gettare la proverbiale acqua sul fuoco e a spegnere ogni possibile ipotesi di mancato rinnovo per l’allenatore Massimiliano Allegri: tutti apparentemente d’accordo, sogni europei svaniti ma cinque scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia non potevano essere messe da parte, conferma garantita al 100%. E invece, nelle ...

Balotelli punge la Juve : “Messi è il più forte - non paragonatelo al 7 bianconero…” [FOTO] : Nella serata di ieri si è disputata la seconda semifinale valida per la Champions League, spettacolo incredibile tra Barcellona e Liverpool che hanno dato vita ad una partita bellissima. Netta vittoria per i blaugrana, 3-0 con un Messi strepitoso, partita comunque importante per i Reds che hanno giocato con grande personalità, solo le magie dell’argentino hanno fatto la differenza. E la domanda è sempre ricorrente, è più forte Messi ...

Juventus - le prime foto della nuova maglia bianconera : "La più brutta nella storia" : I tifosi della Juventus sono sul piede di guerra dopo aver scoperto quale sarà la prima maglia dei bianconeri per la prossima stagione. Le prime foto che circolano sui social mostrano Bernardeschi e Dybala con indosso proprio le famigerate maglie, che non sono ancora state presentate ufficialmente d

Juventus - Salah non è più un sogno : Paratici lo vuole in bianconero : Juventus Salah – Come è noto, la Juventus non è mai sazia di calciomercato e continua a pianificare acquisti futuri, anche in periodi di stallo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal The Guardian, il club bianconero starebbe lavorando alla trattativa per portare Salah allo Juventus Stadium. L’attaccante del Liverpool rientra certamente tra i top player: i […] L'articolo Juventus, Salah non è più un sogno: Paratici lo vuole ...

Calciomercato Juve - offerta incredibile per Chiesa : pronti 70 milioni più due bianconeri! Contatti con papà Enrico - i dettagli : Intanto, rivela il Corriere dello Sport, Paratici lavora sottotraccia con papà Enrico , ex calciatore anch'esso, nel tentativo di convincerlo ad accettare la proposta della Juve e allontanare le ...

Juventus - Del Piero : 'L'Italia non basta più. Contro Ajax bianconeri con poche armi' VIDEO : Una sconfitta che brucia quella Contro l'Ajax, ma meritata per il gioco e la personalità espressi dai giovani olandesi. Nel post partita di Sky Sport l'analisi di Alessandro Del Piero che ha provato a individuare cosa manca ancora ai bianconeri: "La Juventus è aumentata di valore, lo ha dimostrato benissimo in campionato. Ma nelle quattro ...

Juventus-Ajax 1-2 : spettacolo olandese a Torino. bianconeri eliminati - in semifinale ci va la squadra più forte : La cronaca è impietosa: è passata la squadra migliore. Ovvero l’Ajax, che ha espugnato lo Juventus Stadium e guadagnato con merito la semifinale di Champions League. Prestazione maestosa quella degli olandesi, con il punteggio finale (1-2) che sta addirittura stretto a De Ligt e soci, capaci di mettere sotto la Juve a Torino come avevano fatto negli ottavi con il Real a Madrid. È una realtà di altissimo livello questo Ajax, che ha dato ...

Ajax-Juventus 1-1 A Ronaldo replica Neres - bianconeri più vicini alla semifinale : La gara d'andata tra Ajax e Juventus si conclude in parità sul punteggio di 1-1. La squadra di Allegri passa in vantaggio con Cristiano Ronaldo alla fine del primo tempo: la formazione...