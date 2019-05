Contrasto a illegalità e degrado | un arresto | 3 denunce e 21 sanzioni

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno svolto una mirata attivita’ diad ogni forma dio illegalita’ nei quartieri Nomentano, Parioli, Salario, Trieste e piazza Bologna. L’attivita’ ha portato all’di una persona e alla denuncia a piede libero di altre 3, oltre a 21per la violazione dell’ordinanza anti-alcol nonche’ alla sanzione per divieto di stanziamento – decreto Minniti Daspo urbano – nei confronti di 2 persone. In totale sono state identificate 142 persone e eseguiti accertamenti su 63 veicoli. I Carabinieri della Stazione Nomentana hanno arrestato una nomade di 40 anni, domiciliata a Tor San Lorenzo e gia’ nota alle forze dell’ordine, per tentato borseggio. La donna, mentre era a bordo di un bus Atac della linea 90, ha tentato di derubare ...

