Call of Duty Modern Warfare | Data di uscita | Screenshot | dettagli e Gameplay Trailer in

(Di giovedì 30 maggio 2019) Preparatevi a entrare in azione,è tornato! Le serie più celebrata dioffarà il suo attesissimo ritorno il 25 ottobre, quandoofverrà lanciato, offrendo un’esperienza potente e reinventata dalle fondamenta. Il nuovo titolo, pubblicato da Activision e sviluppato da Infinity Ward, coinvolge i giocatori in un conflittoo, in cui le decisioni prese in una frazione di secondo potrebbero cambiare gli equilibri globali del potere. Il nuovooffre un’esperienza narrativa unificata e una progressione trasversale a tutto gioco, che include l’epica campagna per giocatore singolo, il multigiocatore online e le esperienze di gioco in cooperativa. Dave Stohl, co-Studio Head di Infinity Ward ha dichiarato: Questo è un nuovissimoreimmaginato in tutti gli ...

