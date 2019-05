Belve | la confessione a sorpresa di Alba Parietti | Di chi sono stata una

liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) "Sestalker dei miei ex? Sì". E' unasenza freni quella che si siede davanti a Francesca Fagnani che la intervista a, su Nove. Dice che non fa la posta sotto casa ma che ogni volta che può gli rovina la vita. Per dire... Da venerdì 31 maggio alle 22:45 torna la trasmissione