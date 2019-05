Un po' di relax per i giocatori della Juventus prima delle nazionali | Pjanic è a Ibiza

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Per molti calciatorisono già scattate le meritate vacanze. Altri bianconeri invece saranno impegnati con le rispettive. Alcunihanno già raggiunto i ritirivarie selezioni altri lo faranno nei prossimi giorni. Dunque i vari Miralem, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Moise Kean e Leonardo Spinazzola di stanno riposandodi andare in nazionale. I sudamericani, invece, come Paulo Dybala, Alex Sandro e Rodrigo Bentancur sono già al seguito dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay visto che devono preparare la Copa America. Per loro dunque non c'è stata la possibilità di rifiatare un po', mentre ad esempio Miralemdi aggregarsi alla Bosnia si sta rilassando a. Il numero 5 juventino è stato notato da alcuni tifosi bianconeri che lo hanno immortalato in ...

chiellini : Termina oggi un’altra stagione bianconera importante e ricca di successi. ???? Ora qualche giorno di relax per poi… - Stefy18Stefy : RT @linoannunziatac: Stamattina destinazione: SICILIA?? Cannoli, arancini, mare, montagna, l'Etna... Tutti ottimi motivi per partire per una… - Stefy18Stefy : RT @linciolinciu11: Ci andrebbe un po' di mare sole e relax per scaricare un po' di stress e perdere #LaMisura del tempo -