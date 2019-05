Tentano la truffa del falso gasolio | denunciati

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Giovanni Vasso Due uomini finisconoa Tramonti, in provincia di Salerno. Avevano provato a vendere a un commerciante taniche di acqua colorata spacciata per carburante Li hanno scoperti mentre tentavano di vendere taniche dia un esercente di Tramonti, in costiera amalfitana. Peccato, però, che in quei contenitori non ci fosse altro che acqua colorata. Sono finiti così nei guai due presuntitori, entrambi residenti nel Napoletano e già noti alle forze dell’ordine, che sono stati sorpresi edai carabinieri in servizio presso la stazione del comune della Divina. È accaduto nella giornata di lunedì. Stando a quanto appurato dai militari, i due avrebbero offerto a prezzi d’occasione il liquido, spacciato per carburante, a un commerciante del posto. Nelle taniche, però, c’era solo acqua. A cui era stato aggiunto del colorante che l’avrebbe ...

