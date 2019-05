Roma | la Procura indaga per delitto colposo sul bimbo morto ieri all' asilo

Bimbo morto all'asilo a Roma - la Procura indaga per omicidio colposo : omicidio colposo. E' il reato ipotizzato dai pm di Roma che indagano sulla morte del Bimbo di 10 mesi nell'asilo nido Pastrocchi e Scarabocchi di via della Marrana, all'Appio. Il...

Roma - abusi su calciatori minorenni : arrestato un procuratore all’esterno di Trigoria : Lo hanno trovato nella sua auto venerdì pomeriggio, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria, mentre stava cercando di molestare un ragazzino, giovane promessa dei giallorossi, a pochi minuti dal fischio di inizio degli allenamenti per gli aspiranti calciatori. Un procuratore di 53 anni è stato così colto in flagrante dagli uomini della IV sezione della Squadra mobile di Roma, che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi su ...

Csm - tre in corsa per la procura di Roma : Marcello Viola favorito. In commissione 4 voti per l’ex procuratore di Trapani : La corsa a tre per fare il procuratore di Roma è confermata. La novità è che adesso c’è un favorito: Marcello Viola, attualmente procuratore generale a Firenze. La commissione per gli incarichi direttivi del Csm porterà al Plenum tre nomi per coprire il posto lasciato vacante da Giuseppe Pignatone, in pensione dal 9 maggio: quello di Viola, che ha ricevuto 4 voti a favore, quello del procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, e quello del ...

Roma - minibus elettrico a fuoco in pieno centro : Procura apre un'inchiesta : Tragedia sfiorata questa mattina a Roma, precisamente in via Sistina, dove un minibus elettrico urbano dell'Atac, l'azienda che cura i trasporti pubblici all'interno del territorio della Capitale, è andato improvvisamente a fuoco. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato il piccolo mezzo ad incendiarsi. All'interno c'erano alcuni passeggeri, i quali sono stati fatti scendere tempestivamente dal piccolo bus. L'autista ha messo tutti al ...

Roma - ragazza 19enne uccide il padre dopo una lite : la Procura valuta la legittima difesa : Emergono nuovi particolari su quanto successo ieri a Monterotondo Scalo, un paesino vicino Roma, dove una ragazza di 19 anni, Deborah Sciacquatori, ha ucciso suo padre, Lorenzo, al culmine di una lite. Pare che l'uomo, per l'ennesima volta, fosse tornato a casa in preda ai fumi dell'alcol e avrebbe cominciato ad inveire contro la madre. A questo punto, dopo diverse ore in cui le donne hanno cercato di redarguire il soggetto, Deborah e sua madre ...

Alluvione in Emilia-Romagna : la procura di Forlì ha aperto un’inchiesta : La procura di Forlì ha aperto un’inchiesta in riferimento all’Alluvione che ha interessato le frazioni di Villafranca e San Martino in Villafranca. Il fascicolo è al momento contro ignoti e riporta l’ipotesi di reato provvisoria di “inondazione colposa“. L'articolo Alluvione in Emilia-Romagna: la procura di Forlì ha aperto un’inchiesta sembra essere il primo su Meteo Web.

A Roma una fronda contro Pignatone nella guerra di successione in Procura : Sette anni fa Giuseppe Pignatone si era presentato ai 90 magistrati della Procura di Roma senza proclami, stupendo i magistrati più giovani. Con la stessa sobrietà li ha salutati una settimana fa: nessuna cerimonia pomposa, solo una cena ospitata dai carabinieri, lontano dalla mondanità capitolina. Poche parole e una foto di gruppo da «compagni di ...

Nuovo capo procura Roma - 3 nomi in corsa : La Quinta Commissione del Csm ha iniziato la trattazione della pratica sulla nomina del Nuovo procuratore capo di Roma, che succedera' a Giuseppe Pignatone, andato in pensione il 9 maggio scorso. Su 13 magistrati che avevano presentato domanda, la 'rosa' dei candidati favoriti contiene tre nomi, quello del capo della procura di Palermo, Francesco Lo Voi, del procuratore della Repubblica e del pg di Firenze, Giuseppe Creazzo e Marcello Viola. ...

David Solazzo - Procura di Roma apre indagine per omicidio. Salma verrà sequestrata e ci sarà nuova autopsia : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio riguardo alla morte di David Solazzo, il cooperante 31enne fiorentino trovato senza vita il primo maggio nella sua abitazione sull’Isola di Fogo, a Capo Verde. A diffondere la notizia è il legale della famiglia. I magistrati hanno anche disposto il sequestro della Salma una volta rimpatriata dal Paese africano e sulla quale verrà effettuata una nuova autopsia al ...

Casal Bruciato - procura di Roma indaga : “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall’ articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ma gli inquirenti proseguiranno nell’ analisi ...

Roma - il procuratore Pignatone va in pensione : da Ciancimino a Mafia capitale. Per la successione è sfida a tre : Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Pignatone. Il procuratore capo di Roma ha compiuto 70 anni e va in pensione. Tredici i magistrati che hanno presentato domanda al Csm per sostituirlo con tre nomi in pole position: il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, quello di Firenze, Giuseppe Caiazzo, e il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Il quarto incomodo potrebbe essere Michele Prestipino, attuale aggiunto anche lui tra i ...

Siri alla Procura di Roma per dichiarazioni spontanee : La sua audizione rientra nell'inchiesta sugli emendamenti che l'imprenditore Paolo Franco Arata intendeva inserire nel Def grazie all'esponente di punta della Lega di Matteo Salvini. Siri ha pubblicamente negato di essere stato corrotto, confermando di aver cercato di inserire degli emendamenti...

Siri - la procura di Milano indaga sull’acquisto della palazzina a Bresso. Greco : “Collaboriamo coi pm di Roma” : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585mila euro acceso con una banca di San Marino. Il procuratore di Milano Francesco Greco ha spiegato che ci sarà “massima collaborazione” tra gli inquirenti milanesi e quelli romani che indagano per un’ipotesi di ...

Regeni - Conte telefona ad al-Sisi : segnalata una richiesta di rogatoria da parte della Procura di Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aumenta la pressione sul presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Dopo averlo incontrato a Pechino appena il 27 aprile e aver manifestato la sua insoddisfazione per i mancati progressi nelle indagini sull’uccisione di Giulio Regeni, il capo del Governo ha telefonato al generale egiziano per discutere su una richiesta di rogatoria inviata dalla Procura di Roma a quella del Cairo. Anche il ...