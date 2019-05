quotidianodiragusa

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'on.ha presentato unadiche reca norme perla vendita e la diffusione deinon adatti ai minori

quotidianodirg : Regolamentare i videogiochi, proposta di legge di Minardo - palermo24h : On. Nino Minardo: nessuna normativa per tutelare i minori dai videogiochi violenti e non adatti alla loro età. Pres… -