Pamela | oggi attesa la sentenza La madre | Ora voglio giustizia

Caso Prati - Eliana su Oggi : 'Ho bisogno di un medico - sono stata raggirata da Pamela' : Eliana Michelazzo è un fiume in piena nell'intervista che ha rilasciato in esclusiva ad ''Oggi'': sul numero della rivista in edicola questa settimana, sono riportate le dichiarazioni scioccanti che l'agente ha fatto su Mark Caltagirone, sulle ex socie Pamela Prati e Perricciolo e su Simone Coppi, il suo marito fantasma per oltre 10 anni. La romana, prima di affrontare il faccia a faccia in Tv con Barbara D'Urso, ci ha tenuto a far sapere di ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Pamela chiude con Stefano : Pamela Barretta e Stefano Torrese ai ferri corti a Uomini e Donne Il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarà seguito oggi a Uomini e Donne da due addii. In particolare i protagonisti della puntata del mercoledì del talk dei sentimenti Mediaset saranno Pamela Barretta e Stefano Torrese. La rivelazione fatta la settimana scorsa da Roberta Di Padua, che ha mostrato gli scambi di messaggi con Stefano, avrebbero di fatto ...

Eliana Michelazzo lascia Pamela Prati e Pamela Petricciolo. Oggi : «In Questura per l'aggressione con l'acido» : Ennesima svolta nella telenovela su Pamela Prati, che da qualche giorno sta appassionando il pubblico televisivo: il settimanale Oggi afferma infatti che Eliana Michelazzo questa mattina ha deposto...

Pamela Prati e Mark Caltagirone - scoppia l'ironia : sui social una pioggia di meme : Mark Caltagirone è Fedez, anzi no è il principe Harry. Sono solo alcuni dei divertentissimi meme che hanno invaso il web ispirati dal giallo del momento: il matrimonio di Pamela Prati...

Uomini e Donne oggi - Roberta contro Pamela : “Chi sbaglia paga” : Roberta Di Padua fa una segnalazione su Stefano Torrese a Uomini e Donne Ultimo appuntamento della settimana con il Trono Over di Uomini e Donne. oggi il programma di Maria De Filippi manderà finalmente in onda il ritorno di Stefano Torrese e Pamela Barretta. La coppia, mano nella mano, spiegherà che il loro amore lontano dalle telecamere è cresciuto. Le presentazioni ufficiali sarebbero state fatte, Stefano avrebbe conosciuto il figlio di ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Pamela getta l'anello addosso a Stefano : Le terza e ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e donne andrà in onda oggi 15 maggio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45 circa. Archiviata la richiesta sorprendente di Riccardo Guarnieri a Ida Platano, questo pomeriggio un'altra coppia si troverà al centro dello studio per parlare del loro amore. Stefano Torrese e Pamela Barretta torneranno dove tutto era iniziato: qualche mese fa si erano proprio conosciuti nel parterre del ...

Pamela Prati e il matrimonio con Caltagirone fissato per oggi. Spunta la fuga all’estero e una presunta aggressione : Pamela Prati doveva sposare oggi il presunto fidanzato Mark Caltagirone. Il matrimonio fissato per mercoledì 8 maggio è stato rinviato a data da destinarsi e, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi a preoccupare ci sarebbero anche le condizioni della showgirl: «Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in ...

Pamela Prati non si sposa 8 maggio : la Perricciolo su Oggi conferma il rinvio delle nozze : A due giorni dalla celebrazione del chiacchierato matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, l'agente della showgirl ha confermato la notizia dello slittamento dell'evento a data da destinarsi. Secondo quanto ha raccontato Pamela Perricciolo ad Oggi, la sarda starebbe molto male e il futuro marito starebbe rientrando in Italia per starle accanto. La stranezza che hanno notato i più attenti, però, è che l'imprenditore aveva affermato di ...

Pamela Mastropietro - duello sulla nuova perizia. Oggi la decisione : Macerata, 24 aprile 2019 - Ci sarà una nuova perizia, per stabilire se Pamela Mastropietro sia stata uccisa dalle coltellate ricevute al fegato o da una overdose? Lo dirà questa mattina la corte d'...