Opel Astra - Restyling in vista per la Sports Tourer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Quel po di pellicola messa tutta lì, sul muso, non lascia spazio a dubbi: per lè tempo di aggiornarsi e da qui a poco tempo uscirà un facelift. Stavolta, a finire nel mirino dei fotografi è la versione, accompagnata in qualche scatto anche dalla sorella hatchback.Le novità nascoste. Ilè il primo intervento sotto legida del gruppo PSA, ma difficilmente questo comporterà stravolgimenti per la compatta tedesca, il cui frontale diverrà presumibilmente più simile a quello delle crossover Grandland X e Crossland X, grazie a una nuova mascherina e a un paraurti ridisegnato; possibile, poi, che anche i gruppi ottici siano oggetto di qualche ritocco nella loro composizione interna, ma nulla più. Tantè che il posteriore, al momento, appare identico a prima.In concessionari a fine estate. Questo aggiornamento delldebutterà nelle ...

