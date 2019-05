Napoli | i bookmakers non hanno dubbi | quote irrisorie per gli acquisti di Lozano e

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) I bookies sono convinti che il club azzurro metterà le mani sue Trippier, due obiettivi del presidente De Laurentiis L’infortunio al ginocchio è meno grave del previsto, una buona notizia che apre alla strada per Hirving. L’attaccante del Psv è in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti ed è una pista presa in considerazione anche dagli analisti di mercato. Miguel MEDINA / AFP Sul tabellone Stanleybet.it ilè dunque la prima scelta, a 1,90, nelle scommesse sulla prossima squadra del messicano. Gli azzurri, riporta Agipronews, dovranno vedersela con il Paris Saint Germain, altra squadra interessata al giocatore e in quota a 2,00, mentre è lontanissima l’Inter, a 15,00. Ancora più in discesa, almeno in quota, il cammino che porta a Kieran Trippier: il sì del terzino del Tottenham vola a 1,50, e per ora le piste Manchester ...

enzogoku69 : @_ma_pa @F_Genna88 @RadioSportiva Scorso anno crollarono anche quelle di CAVANI al Napoli, i bookmakers semplicemen… - Ammortamento : @ernestolombard5 @fabbricainter @_goodtime__ per quanto in molti davano il Napoli addirittura fuori dalla champions… -