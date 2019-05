Maltempo | agricoltura padovana devastata | centinaia di ettari di mais distrutti 2

Maltempo : agricoltura padovana devastata - centinaia di ettari di mais distrutti : Padova, 29 mag. (AdnKronos) - Dall’alta alla bassa padovana, tutta l’agricoltura della provincia sta subendo conseguenze gravissime in seguito alle piogge incessanti di queste settimane. Non si riesce a seminare, e chi lo ha già fatto, non riesce a raccogliere, e chi raccoglie, distrugge il terreno.

Maltempo - agricoltura calabrese in grave difficoltà : “evidenti le conseguenze dei cambiamenti climatici” : La primavera anomala minaccia l’agricoltura calabrese che dopo gli eventi eccezionali degli scorsi giorni versa in una situazione di grave difficoltà. L’allarme è lanciato dalla Coldiretti regionale sulla base del report effettuato dai propri tecnici “che delinea gli effetti del Maltempo sulle colture, anche se bisognerà però attendere ancora qualche settimana per verificare come reagiranno le piante e quantificare ...

Maltempo - Confagricoltura Modena : i danni all’agricoltura “ormai incalcolabili” : E’ ancora emergenza a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne modenesi di Bomporto, Bastiglia e Ravarino: a tracimare non sono stati i corsi d’acqua principali ma i canali secondari a causa delle precipitazioni che hanno fatto registrare oltre 85 mm in poche ore. “I danni per le colture sono ormai incalcolabili: le produzioni di pere, uva e frutta rossa sono ormai totalmente ...

Agricoltura : a Vicenza nei mercati di Campagna Amica le primizie salvate dal Maltempo (2) : (AdnKronos) - Sabato 25 maggio alle 11, con “L’orto in città” verrà celebrata la dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità, con un valore del tutto particolare, dato che Vicenza è anche città Unesco. Protagonista dell’evento sarà Francesca Senesi, consulente nutrizionale. Verrà illustrato ai citta

Maltempo e agricoltura : crisi nel Materano - vertice in Prefettura : Una riunione presso la Prefettura di Matera è stata dedicata alla situazione dell’agricoltura per esaminare i danni provocati dal Maltempo, a cominciare dall’ultima violenta grandinata del 12 maggio, ed altri aspetti critici quali i costi elevati di produzione che non trovano adeguata remunerazione sul mercato. Il prefetto Demetrio Martino ha incontrato i rappresentanti del Comitato ”Agricoltori Uniti” e il presidente ...

Maltempo Emilia Romagna : danni all’agricoltura per 10 milioni di euro : Mille imprese agricole colpite dal Maltempo per un totale di piu’ di 80mila ettari produttivi compromessi e danni pari a circa 10 milioni di euro per colture e strutture agricole. Sono le prime stime dei danni causati dalMaltempo in Emilia-Romagna fornite della direzione generale Agricoltura della Regione. Stime ottenute in base alle segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dalle imprese e dai sopralluoghi dei tecnici cominciati ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : l’agricoltura regionale “paga un prezzo sempre più caro” : I fenomeni meteo nelle ultime settimane stanno provocando danni all’agricoltura in tutto il Lazio, con campi allagati, strutture rovinate e colture danneggiate, a partire da frutteti e vigneti. Situazione particolarmente difficile in provincia di Latina dove sono state devastate le piantagioni di kiwi e cocomeri, mentre a Viterbo ad essere colpiti sono stati soprattutto gli asparagi, danneggiati dai bruschi sbalzi di temperatura, ma si ...

Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - La pioggia di maggio - che secondo le previsioni meteo dovrebbe continuare fino a fine mese - invade le campagne e una delle conseguenze è il ritardo di un mese della semina del mais. Un danno che va a stravolgere i ritmi di una coltura che negli ultimi anni sta già af

Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais (2) : (AdnKronos) - Primavera piovosa, ritardi della semina di mais e soia e fenomeni di asfissia delle pianticelle nei campi. “Le colture che vanno seminate a primavera sono soia e mais – precisa Sergio Magoga, vice direttore Confagricoltura Venezia. - I pochi agricoltori che avevano seminato il mais tra

Maltempo Basilicata : ingenti danni all’agricoltura nel Materano : “Le intense piogge di questi ultimi giorni hanno messo per l’ennesima volta in ginocchio la Basilicata e mostrato purtroppo la fragilità del nostro territorio”: lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Baldassarre (IDeA per un’altra Basilicata). “Soprattutto nell’area del Materano, in particolar modo nella zona del metapontino, ma anche nel Vulture Alto Bradano – aggiunge – si riscontrano ...

Maltempo - 10 milioni di danni all'agricoltura : schizzano i prezzi delle verdure : Diverse le zone flagellate dal Maltempo: ecco la mappa regione per regione di Coldiretti. Intanto i prezzi al dettaglio...

Agricoltura : elaborata la prima mappa dei danni causati dal Maltempo : La prima mappa dei danni causati dal maltempo alle produzioni agricole con gli effetti su raccolti, lavoro e consumi degli italiani ma anche gli ultimi dati elaborati da Coldiretti sul rischio idrogeologico in Italia, sono al centro dell’incontro con giovedì, 16 maggio 2019 alle ore 10.00 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV Maggio, 43 in occasione della premiazione del primo concorso fotografico “Obiettivo ...

Maltempo : “Stato di calamità per l’agricoltura - 10 milioni di danni” : Nei territori colpiti dal Maltempo sono state avviate le procedure per la verifica dei danni e la dichiarazione dello stato di calamità: lo rende noto la Coldiretti sulla base del monitoraggio della situazione nelle campagne di tutta Italia dove grandine, pioggia e vento forte, esondazioni e allagamenti hanno distrutto coltivazioni, stalle e strade rurali con danni stimati in almeno 10 milioni di euro, tra le diverse regioni. Campi devastati ...

Maltempo Matera : pesanti danni all’agricoltura nel Metapontino : La violenta grandinata di ieri ed il Maltempo delle ultime ore ha danneggiato aziende agricole e frutteti in provincia di Matera, in particolar modo nella piana del Metapontino, e soprattutto nelle zona di Tursi, Montalbano Jonico, Pisticci, Rotondella. Le associazioni di categoria chiedono immediati interventi anche se è presto per fare stime poiché non c’è ancora una tregua meteorologica. Le precipitazioni sono state molto intense ed ...