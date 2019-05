Kit Harington | il Jon Snow di Trono di Spade ricoverato per stress e abuso di alcool

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Kit, l’attore interprete di Jon, non ha retto alla fine della celebre serie tv Game of Thrones. L’attore protagonista della celebre saga si è infattivolontariamente in una clinica di lusso per curare i suoi disturbi dadi alcol, come rivela Page Six. “La fine dello show lo ha colpito molto duramente”, rivelano alcune fonti a Page Six., 32 anni, è già statooltre un mese alla clinica Privé-Swiss in Connecticut, alla modica cifra di 120mila dollari al mese. “Kit ha deciso – spiegano dal suo entourage – di usare questa pausa nei suoi impegni lavorativi come opportunità per risolvere alcuni problemi personali“. FQ Magazine Grande Fratello, Lele Mora: “Se io e Gennaro siamo stati amanti? Ecco la ...

E98Marty : RT @klausxwife: Kit Harington in riabilitazione..spero che si riprenderà presto perché si merita solo tantissime cose belle ?? https://t.co… - nikkibsb : Sta gente dovrebbe farsi un giretto nella vita reale, perché leggere stress da post game of thrones fa solo che rid… - lupainthenorth : RT @thserendipity: Kit harington è in rehab e i fan di daenerys dicono che se l'è meritato per averla uccisa. Ma lo sapete che è una cazzo… -