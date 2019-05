Gallerista truffa Pistoletto | falsificate 356 opere

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Due anni e due mesi per Cesare Manzo,di Pescara, condannato in primo grado per aver falsificato 356 "frattali" del Maestro dell'arte povera Michelangelo. Tra l'artista e ilabruzzese c'era un rapporto di fiducia totale: "I frattali sono nati da un rapporto di fiducia tra me e ile quindi io non ho numerato le. Scoprire che era un falsario per me è stata una sorpresa perché avevamo lavorato bene insieme. Oggi sono commosso perché vedo che c'è un'attenzione sull'arte, anche da parte dei carabinieri", ha raccontato.A scoprire infatti lasono stati i carabinieri del Nucleo tutela patrimoniale e culturale di Torino, che hanno fatto partire un'indagine nel 2014 su input di. "Continuavano ad arrivare richieste di autentiche delle. Tant'è che io in un primo momento ho chiamato ilper sincerarmi ...

