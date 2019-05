agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Siamo già a fine legislatura? Salvini, forte del trionfo alle Europee, farà subito pesare a Di Maio il risultato e accompagnerà con un 'prendere o lasciare' i dossier più cari alla Lega, come ad esempio il via libera alla Tav e l'Autonomia? O i due vicepremier troveranno un equilibrio capace di traghettare l'esecutivo oltre le secche della sessione di bilancio senza eccessivi contraccolpi, scongiurando almeno per un altro anno le elezioni anticipate? A, come è noto, il vero lunedì è il martedì, quando il Transatlantico riprende lentamente vita dopo il week-end lungo e attorno ai divanetti si formano i capannelli di parlamentari e giornalisti. Nel day after effettivo delle elezioni, le domande obbligate sul futuro del governo hanno cominciato a risuonare di buon'ora e le risposte degli addetti ai lavori sono, prevedibilmente, diverse. "Secondo me - dice Goffredo ...

fisco24_info : Dai corridoi di Montecitorio trapela una sensazione unanime: non si voterà presto: Siamo già a fine legislatura? Sa… - Agenzia_Italia : Dai corridoi di Montecitorio trapela una sensazione unanime: non si voterà presto - AlbertPincherle : #Renzi e #Calenda si sono giocati l’unico uomo che poteva parlare di contenuti, smacchiando giaguari e togliendo mu… -