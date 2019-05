Conte prepara il suo Staff | tra i convocati il fratello

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 29 maggio 2019)dopo l’«investitura» ufficiale partirà, resterà in contatto con la dirigenza per il mercato e si presenterà l’8 luglio per la partenza per il ritiro.Con lui ci sarà loche lo accompagnerà nella nuova avventura nerazzurra, che vedrà qualche conferma e qualche novità rispetto al gruppo del Chelsea. Con lo storico vice Angelo Alessio deciso ad allenare da solo, il ruolo di «secondo» toccherà ilGianluca.e il suoRispetto ad altri parenti inseriti neglida allenatori illustri, come i figli di Ancelotti (prima al Bayern datore, ora al Napoli da vice), Prandelli (nelloazzurro) o Pochettino (dal 2016 il 22 enne Sebastiano fra gli analisti Spurs), la storia di Gianluca, 47 anni è sempre andata di pari passo con quella di Antonio.Abbandonato a 20 anni il calcio giocato (giovanili Lecce) e laureatosi poi in Scienze Motorie, è stato al ...

robinafca23 : RT @tancredipalmeri: Cavani: la trattativa a sorpresa! - Sarri-Juventus, l’accordo e il nodo exit strategy dal Chelsea. - Conte ha firma… - tancredipalmeri : Cavani: la trattativa a sorpresa! - Sarri-Juventus, l’accordo e il nodo exit strategy dal Chelsea. - Conte ha fi… -