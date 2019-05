Cannes 2019 | THE LIGHTHOUSE di Robert Eggers - La recensione

i-filmsonline

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Con The Witch, un horror cupo e denso di sottotesti ambientato nel New England del diciassettesimo secolo,aveva settato in alto l’asticella. E il suo secondo lungometraggio The, presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di, non ha deluso le aspettative. Ambientato su un’isola ignota in un’Inghilterra ottocentesca, il film racconta con precisione chirurgica la lenta discesa nella spirale della follia di due guardiani di un faro, il misterioso e reticente Ephraim Winslow (Pattinson) e il disinibito senior Thomas Wake (Willem Dafoe).

