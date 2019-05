Trono Over | Ida Platano fa un annuncio che spiazza Riccardo

Uomini e Donne - Trono Over - Pamela Barretta : "Stefano? Sono delusa - è sparito. I miei dubbi erano fondati" : La storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, due tra i protagonisti di quest'edizione del Trono Over di Uomini e Donne, è stata ad un passo dal lieto fine.Come ricordiamo, nel corso della puntata andata in onda lo scorso 15 maggio su Canale 5, Stefano regalò un anello a Pamela, con cui era pronto a lasciare la trasmissione, ma Roberta svelò "in extremis" il contenuto di alcune chat avute con Stefano, durante un suo momento di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con il recall della puntata di ieri, con la discussione infinita tra Riccardo e Ida, puntata che si chiude con il gesto di stizza del primo che lascia lo studio dopo una battuta della sua ex. Ida è ancora al centro quando viene chiamata Roberta, che con Riccardo ha avuto una storia dopo aver chiuso con lei. La questione odierna è l’intervista di Roberta alla rivista di Uomini e Donne nella ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/05 : La puntata del Trono Over Di Uomini e Donne si apre con la notizia della doppia intervista di Tina e Gemma alla rivista di Uomini e Donne, il recall della puntata scorsa, lo sfogo di Gemma che per l’ennesima volta accusa Tina di farle scappare tutti gli Uomini che vengono a conoscerla e la definisce “una iena”, quindi le sue malinconiche considerazioni sulle sue notti solitarie dopo il teatro. In studio Tina sbuffa in merito alle “solite” ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una coppia si sposa nel Trono Over : Uomini e Donne: Mauro e Lisa tornano nel Trono Over e annunciano le nozze La stagione 2018/19 di Uomini e Donne si chiuderà con un lieto fine nel Trono Over. Dopo l’addio (questa volta definitivo) tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi in studio Maria De Filippi svelerà se sono arrivati effettivamente nuovi corteggiatori per la dama di Brescia e se la donna sarà pronta a buttarsi di nuovo in amore. Il salotto rosa di UeD ospiterà ...

“È finita per sempre”. Standing ovation al Trono Over per Ida. E Riccardo…. : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, questa volta la rottura sembra essere definitiva. Ed è lei, la ex dama del trono over di Uomini e Donne, a prendere la decisione. Dopo essere stata richiamata in studio dal cavaliere, Ida si è presa qualche giorno di tempo per metabolizzare quanto sentito in puntata. E cioè che Riccardo, dopo aver conosciuto altre donne e dopo mesi dall’addio, vorrebbe riprovare a costruire il rapporto con lei. Discussioni su ...

Uomini e Donne - Trono Over - Stefano Torrese : "Non sono riuscito a chiarire con Pamela. Volevo farle conoscere mio figlio" : Ancora molto scosso per la fine della sua storia con Pamela Barretta, Stefano Torrese racconta i retroscena della furente lite nello studio di Uomini e Donne.

Trono Over - Ursula contro Pamela : lei risponde - nuove accuse a Stefano : Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Pamela Barretta: scontro su Instagram! Avete letto il post di Ursula Bennardo contro Pamela Barretta? E non solo contro di lei! La futura mamma ha commentato ciò che è successo nel Trono Over tra Pamela e Stefano dopo la confessione di Roberta Di Padua. Quest’ultima infatti ha tirato in […] L'articolo Trono Over, Ursula contro Pamela: lei risponde, nuove accuse a Stefano proviene da Gossip e Tv.

Casting per 'Uomini e Donne' - per il Trono classico e quello over : Selezioni attualmente aperte per il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e dal titolo Uomini e Donne. Per la famosa trasmissione, condotta da Maria De Filippi, si cercano candidati a prendere parte sia al trono classico che a quello over. trono classico Casting in corso per il noto programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. In particolare, per quanto concerne il cosiddetto trono classico sono state ...

Trono Over - l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca : il mancato lieto fine : Trono Over, Luisa decide di lasciare il programma con Salvio: lui però le dice no Una scena spiacevole quella che vede protagonista Luisa Anna Monti del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, nel corso della puntata in onda il 22 maggio, decide di lasciare il programma da sola. Ma questa scelta arriva, purtroppo, […] L'articolo Trono Over, l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca: il mancato lieto fine proviene da Gossip e Tv.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi parte dal recall della scorsa settimana nel quale Roberta guasta la festa alla neo coppia Stefano/Pamela con le sue rivelazioni. Nella puntata odierna Pamela fa il suo ingresso solitario in studio e con espressione poco incline al sorriso si rivolge a Maria: “Si abbiamo litigato…da allora non l’ho più visto”. L’inizio del suo racconto viene interrotto da Roberta che contesta la sua ...

Uomini e Donne/ Mario a Gemma : 'Vorrei essere l'acqua della tua doccia!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano insieme lo studio e fanno infuriare il web.

Trono Over : l’ultima frecciatina di Stefano a Pamela : Uomini e Donne Trono Over, l’ultimo affondo di Stefano a Pamela: “Non c’è amore profondo” La storia d’amore tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, ha avuto un epilogo decisamente inaspettato. I due, invitati al Trono Over per parlare della loro vita di coppia fuori dal programma, in […] L'articolo Trono Over: l’ultima frecciatina di Stefano a Pamela ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con Ida che fa il suo ingresso in studio, Riccardo le ha proposto di provare a ricominciare quella storia chiusa da lui stesso otto mesi fa, ma lei ha mille dubbi al riguardo e il suo sguardo teso lo dimostra chiaramente. Ida chiede ora a Riccardo di parlare in modo più chiaro possibile, confessando la paura di farsi nuovamente male e di non aver ancora capito le cause del ripensamento del suo ex ...

Uomini e Donne - Trono Over : Riccardo vuole rivedere Ida. Ecco la reazione : Dopo aver trascorso ben otto mesi lontani l’uno dall’altro e aver intrapreso altre frequentazioni, Riccardo Guarnieri ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi la sua ex fidanzata Ida Platano, conosciuta lì oltre un anno fa e con la quale si è messo alla prova in Temptation Island.I due erano rimasti in rapporti burrascosi. Sembra tuttavia, che il tempo ...