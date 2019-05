Lecce | anziano disabile ripreso e dileggiato per strada | indagati due vigili urbani

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Quella che arriva dalla provincia diè una notizia davvero spiacevole, in quanto undi Maglie sarebbe stato preso in giro da due agenti della Polizia Locale che erano in servizio. Secondo quanto riportato dai media locali, che hanno pubblicato anche il video degli insulti all', l'uomo è invalido al 100% e stava tentando di aggiustare la sua bicicletta. Per questo il pm di, Maria Vallefuoco, ha aperto un fascicolo di indagine nei confronti dei due: nei loro confronti sono state formulate varie accuse, come istigazione al suicidio, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. La vicenda in questione ha letteralmente sconcertato gli abitanti della cittadinase. Abitazioni degli agenti perquisite Subito dopo aver iscritto nel registro deglii due agenti, gli inquirenti hanno provveduto, nella giornata di venerdì scorso, ad ...