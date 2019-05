Isis | in Africa lo Stato Islamico sta rialzando la testa Il Califfato non è stato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) I recenti attacchi terroristici inCentrale non fanno che alimentare la nuova strategia di Daesh. La propaganda del presunto, appunto presunto visto che non ha confini, ha rivendicato la nascita della “Provincia delinCentrale” in seguito agli attacchi avvenuti in Congo. La sconfitta di Daesh in Siria e in Iraq sembrava avesse inferto un duro colpo ai militanti jihadisti guidati dal redivivo Al Baghdadi. Invece, approfittando dell’instabilità e della povertà di diverse aree del continenteno, stala. Nulla di diverso da quella che in passato era stata la strategia di Al Qaeda che per un periodo aveva trasferito “la base” in Sudan grazie all’eminenza grigia Al Turabi per poi approfittare dell’instabilità e successive guerre nei Balcani per penetrare in quelle aree dando vita a dei corpi specializzati. Jihad nei Balcani, poi ...

