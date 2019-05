iPod Touch 2019 | non più solo musica | ma iOS e videogiochi

Apple lancia a sorpresa il nuovo iPod Touch : (Foto: Apple ) Quest’anno Apple sta coltivando una certa passione per le presentazioni a sorpresa . E l’ha confermata con un annuncio a dir poco inaspettato: il nuovo iPod Touch è già acquistabile (online e nei negozi). La nuova generazione succede all’ultima versione che era stata presentata ben quattro anni fa. Migliorano la scheda tecnica e il design. E il dispositivo arriva sul mercato a un prezzo non esagerato. Sembrava che ...

Nuovo iPod Touch ufficiale dal 28 maggio e prezzo in Italia : ben poca innovazione rispetto al passato : Gli amanti della musica digitale sono avvistati: nuovi iPod Touch Apple sono a disposizione per l'acquisto sull'Apple Store proprio oggi 28 maggio . Una mossa attesa da tempo dall'azienda di Cupertino ma comunque a sorpresa a pochi giorni dall'apertura della conferenza WWDC per gli sviluppatori. Era dal 2015 che Tim Cook e il suo entourage non lanciavano un Nuovo dispositivo della serie, eppure chi si aspettava grossi cambiamenti rispetto al ...

Come installare WhatsApp su iPad (o iPod Touch) : Come molti di voi sicuramente sapranno, WhatsApp non è ancora disponibile ufficialmente per iPad. Quindi, per poter utilizzare la famosa applicazione di messaggistica istantanea è necessario ricorrere a delle soluzioni alternative. All’interno di questa guida leggi di più...