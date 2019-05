IL CASO TOSCANA Zingaretti ha un Matteo di troppo da sistemare

Terremoti e rischio sismico : i satelliti Sentinel-1 per il monitoraggio della deformazione del suolo - il CASO della Toscana : Uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e di TRE ALTAMIRA, pubblicato su Nature, ha messo in luce le potenzialità della costellazione di satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il continuo monitoraggio della deformazione del suolo, applicandole al caso della Toscana. “Il lancio dei sensori di Sentinel-1 ha aperto nuove possibilità per le applicazioni dell’interferometria ...

Castello di CASOle : avete mai fatto un safari in Toscana? : Castello di Casole: tutto quello che ti aspetti dalla Toscana

Caos sanità in Toscana : dopo il CASO di Pistoia si rischia una valanga di ricorsi : Eva Nuti Scoperte difformità in almeno altre sei Asl. La Regione mette sul piatto sei milioni di euro per riequilibrare le differenze, ma per i sindacati non è chiaro chi prenderà quei soldi Come il vaso di Pandora: la vicenda che ha portato la ex Asl 3 di Pistoia alla condanna e al risarcimento di oltre 10 milioni di euro per non aver pagato parte degli stipendi negli anni dal 1998 al 2007 potrebbe allargarsi anche ad altre Asl ...