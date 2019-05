Francesca Vecchioni | Non avevo paura di dire che sono omosessuale Mio padre me

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) “A lungo ho lottato contro una specie di coming out rovesciato: nontantodidi essere, quanto di essere figlia di Roberto. Mi sembrava di prendere meriti non miei. Per cui stavo lontana dalla ribalta e lavoravo, defilata nel campo finanziario”. Poi, nel 2012,ha deciso di cominciare le sue battaglie: è stata la prima italiana ad apparire sulla copertina di un giornale per famiglie con la compagna e le due gemelline concepite con una fecondazione assistita, e produce i Diversity Media Awards.racconta al Corriere della Sera le difficoltà della vita di mamma:“Ho avuta tantadi sbagliare. Ho studiato tutta la letteratura scientifica sull’omogenitorialità. Oggi Nina e Cloe hanno sette anni,serene, da quando guardo il mondo attraverso i loro occhi, lo capisco ...

