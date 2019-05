Fazio incontra Freccero | pronto trasloco su Raidue

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Laura Rio Ieri l'incontro decisivo tra Fabioe il direttore diCarlo. Con soddisne da entrambe le parti. Dunque, il presentatore tornerà là dove la sua carriera era decollata con Quelli che il calcio e Anima mia: eravamo a fine anni '90, sotto la direzione dello stesso. Che si è messo a disposizione dell'azienda per risolvere una complicata questione. Perché, se la partita si chiuderà in maniera positiva, i vertici Rai avranno esaudito uno dei «desiderata» dell'uomo più potente d'Italia in questo momento, Matteo Salvini. È stato il vice premier a chiedere più volte la testa die soprattutto del suo stipendio eleggendo a simbolo di tutti gli sprechi della Rai. Però, a questo punto, sorge una domanda: a un passaggio su una rete che fa ascolti più bassi del primo canale e che ha un budget molto inferiore, dovrebbe corrisponderà un ...

egitto86 : RT @Corriere: Fabio Fazio incontra Freccero: pronto a traslocare su Rai2 - chiccobello7 : RT @Corriere: Fabio Fazio incontra Freccero: pronto a traslocare su Rai2 - BlitzQuotidiano : Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio incontra Carlo Freccero. Verso un trasloco su Rai2? -