Europee | l’unico modo per fermare Salvini è lasciarlo governare

(Di martedì 28 maggio 2019) L’analisi dei flussi elettorali ci dice che il M5S ha perso gran parte dei suoi voti (il 38%) verso l’astensionismo. Eppure, come ricordava ieri Di Battista, il M5S storicamente è sempre stata una forza politica in grado di riportare al voto gli astenuti. Chi non va a votare è un cittadino deluso dalla politica. Se questo cittadino trova un partito anti-Sistema allora esprime un voto per cambiare il Sistema. Se non lo trova, resta a casa. Per questo i movimenti che nascono anti-Sistema devono restare tali per mantenere il consenso., Di Battista: “Passo indietro di Di Maio? No, si vince e si perde tutti insieme. La colpa del risultato è del M5s” Lo abbiamo visto negli Usa con Trump, che ha continuato con le sue battaglie sovraniste dall’immigrazione alla guerra dei dazi contro la Cina, e coni cui toni non ...

